دخلت مجموعة من الحالات لأطفال مرضى بالسرطان من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقى العلاج استمرارا للجهود المصرية في علاج الأشقاء الفلسطينيين.



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(1)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(2)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(3)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(4)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(5)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(6)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(7)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(8)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(9)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(10)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(11)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(12)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(13)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(14)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(15)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(16)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(17)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(18)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(19)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(20)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(21)



دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(22)