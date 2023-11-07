اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 06:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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دخول حالات أطفال مرضى بالسرطان من قطاع غزة إلى مصر لتلقى العلاج

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 05:24 م
دخول حالات أطفال مرضى بالسرطان من قطاع غزة إلى مصر لتلقى العلاج دخول حالات أطفال مرضى بالسرطان من قطاع غزة

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دخلت مجموعة من الحالات لأطفال مرضى بالسرطان من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقى العلاج استمرارا للجهود المصرية في علاج الأشقاء الفلسطينيين.

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(1)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(1)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(2)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(2)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(3)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(3)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(4)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(4)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(5)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(5)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(6)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(6)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(7)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(7)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(8)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(8)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(9)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(9)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(10)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(10)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(11)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(11)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(12)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(12)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(13)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(13)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(14)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(14)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(15)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(15)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(16)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(16)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(17)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(17)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(18)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(18)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(19)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(19)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(20)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(20)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(21)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(21)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(22)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(22)

 

دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(23)
دخول-حالات-أطفال-مرضى-بالسرطان-من-قطاع-غزة-إلى-مصر-لتلقى-العلاج-(23)

 







دعم فلسطين

أطفال السرطان فى غزة

معبر رفح

دخول المصابين بالسرطان




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