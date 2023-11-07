اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 04:49 م
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حملات أمنية لضبط المتهمين بإجبار الأطفال على التسول

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 03:56 م
حملات أمنية لضبط المتهمين بإجبار الأطفال على التسول تسول - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة جهودها فى مجال ضبط مرتكبى جرائم إستغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة بالطرق وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) بحوزته (سلاح أبيض - مبلغ مالى) ، وبصحبته عدد (3 أطفال أحداث) يقوم بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ، والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدى عليهم.
 
 
ونجحت الجهود في ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة)  بحوزتهما (2 سلاح أبيض - مبلغ مالى) وبصحبتهما (عدد 4 أطفال أحداث)، يقومان باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدى عليهم.
 






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جرائم التسول

تسول بالاطفال

الداخلية




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