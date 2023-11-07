حملات أمنية لضبط المتهمين بإجبار الأطفال على التسول

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة جهودها فى مجال ضبط مرتكبى جرائم إستغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة بالطرق وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) بحوزته (سلاح أبيض - مبلغ مالى) ، وبصحبته عدد (3 أطفال أحداث) يقوم بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ، والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدى عليهم.

ونجحت الجهود في ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة) بحوزتهما (2 سلاح أبيض - مبلغ مالى) وبصحبتهما (عدد 4 أطفال أحداث)، يقومان باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدى عليهم.