جمعية رجال الأعمال تدرس إنشاء رابطة مع المستثمرين بالمملكة العربية السعودية

كتب هانى الحوتى

أعلن المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ، عن دراسة الجمعية إنشاء وحدة خاصة لتنمية الأعمال المصرية السعودية لمساعدة رجال الأعمال في البلدين على زيادة الاستثمارات والتجارة في مصر والمملكة.

جاد ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية مع السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام المصري الجديد بجدة.

وقال "عيسى"، إنه سيتم البدء في دراسة إنشاء رابطة لتجمع رجال الأعمال المصريين بالمملكة لمساندة الاستثمارات المصرية القائمة والتي تدرس الاستثمار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات السعودية لمصر، مضيفًا أنه سيتم التنسيق مع كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والسفراء والدبلوماسيين لتكون المؤسسة التي نهدف إلى انشاؤها جسر يخدم الاستثمار المصري وتقديم شركات جادة تتسم بالسمعة الطيبة وتمتلك الخبرات والمعايير التي تمثل إضافة للقطاع الخاص المصري علي غرار تشكيل لجان جغرافية بالجمعية لتنمية العلاقات مع الصين ولجنة افريقيا ومؤخرا لجنة بريكس.

وقال المهندس علي عيسى، إن السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة العربية وقد شهدت بالفعل تحولات كبيرة في الفكر والتنوير وأيضا في الاقتصاد وأن الجمعية ستعمل على متابعة التوصيات والمشكلات وخدمة مجتمع الاعمال المصري ومساعدة القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات والتنمية العمرانية وزيادة التعاون التجاري بين البلدين

ومن جانبه، رحب السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام المصري الجديد، بجدة باللقاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال، مؤكدا على أن هناك حلقة تواصل مستمرة مع الجمعية لمتابعة طلبات رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن مهمتنا حل مشاكل المواطن المصري وبالطبع رجال الأعمال واستثماراتهم، مشيرا إلى أنه مع زيادة تواجد الشركات المصرية في السوق السعودي ستزيد التحديات والمشاكل والخدمات.

وتابع: "نتطلع إلى الترويج للاستثمار وحماية المصالح المصرية سواء هيئات أو شركات أو أفراد مؤكدا على أن إنشاء مؤسسة لتجمع رجال الأعمال المصريين في المملكة العربية السعودية تساعد على تنظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات وأن القنصلية المصرية في جدة ترحب بالفكرة ودعمها ايمانا بأهمية القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية محليا وإقليميا".