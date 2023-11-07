تركيب الإنترلوك لـ253 شارعًا فى أوسيم وكرداسة.. صور

كتبت – مرام محمد

في إطار خطة تطوير الشوارع الداخلية بقرى المراكز والمدن، تواصل محافظة الجيزة جهودها لتركيب بلاط الإنترلوك لعدد من شوارع مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024.

تشهد مدينة كرداسة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ123 شارعًا بنطاق 4 مناطق (بني مجدول بمتفرعاتها - شارع صيدلية زيتون بمتفرعاته - مدخل بني مجدول من شارع سعد زغلول ومتفرعاته - شارع السوق القديم ومتفرعاته)، وتشهد مدينة أبو النمرس أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ21 شارعاً بمتفرعات شارع مركز الشرطة.

وفي مدينة أوسيم جارٍ تركيب بلاط الإنترلوك لـ130 شارعًا بنطاق 9 مناطق (المسجد الكبير - وسط البلد - مسجد الثلاثة - درب الشاهد - درب عاصي - السوق - درب بطيخ - سيدي عمر)، وتشهد مدينة العياط أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ24 شارعًا بمتفرعات طريق مصر أسيوط.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة الميدانية الدورية للأعمال، للتأكد من نسب الإنجاز، والوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات.

وشدد محافظ الجيزة، على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة مع مراعاة الجودة في التنفيذ؛ لتسهيل حركة سير المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ترأس مؤخرًا الاجتماع الدوري لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة عن العام المالى 2022 - 2023م، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الجهات المعنية للمشروعات المدرجة بالخطة.

وأكد محافظ الجيزة على متابعته الدورية للأعمال على الأرض للتأكد من نسب الإنجاز، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية كل بنطاقه لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وبالمواصفات التى تساعد على الاستثمار الأمثل للموارد ومراعاة عناصر الاستدامة.