تراجع حركة السياحة فى إسرائيل بنسبة 76% وإلغاء الرحلات من وإلى تل أبيب

وكالات

تراجعت حركة السياحة بإسرائيل فى أكتوبر الماضى، بنسبة 76 % على أساس سنوى، بسبب اندلاع الحرب على قطاع غزة، وإلغاء غالبية رحلات الطيران من وإلى تل أبيب.

جاء ذلك، بحسب تقرير شهرى صادر عن مكتب الإحصاء الإسرائيلى فى بيان، مساء الإثنين، قال فيه أن 89.7 ألف سائح زاروا إسرائيل خلال أكتوبر، معظمهم دخلوا إلى البلاد قبل اليوم السابع من ذات الشهر (قبل اندلاع عملية "طوفان الأقصى").

وكانت السياحة الأجنبية لإسرائيل تجاوزت 370 ألفا فى الفترة المقابلة من العام الماضى، ما يظهر حجم الضرر الذى تعرض له ذلك القطاع بسبب عملية "طوفان الأقصى" التى نفذتها "حماس" على مستوطنات، وما تبعها من حرب إسرائيل على غزة.

ونفذت إسرائيل منذ انتهاء جائحة كورونا، حملات ترويجية لزيارتها فى محاولة للعودة إلى أرقام 2019، والتى لم يتم كسرها حتى نهاية 2022 بحسب بيانات الإحصاء الإسرائيلي.

والإثنين، أظهر تقرير لموقع "Secret Flights" المتتبع لرحلات الطيران، أن تراجعًا طرأ على رحلات الطيران من وإلى مطار بن غوريون الدولى فى مدينة تل أبيب، بنسبة 80 بالمئة كمتوسط منذ اندلاع الحرب.

وذكر الموقع أن ما معدله 100 رحلة يوميا، تهبط فى مطار بن غوريون خلال الحرب، مقارنة مع 500 رحلة المعتادة خلال فترة ما قبل الحرب.