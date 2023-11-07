"تخطيط مشروعات النقل" تعقد ورشة حول "إنشاء جامعة متخصصة فى النقل بمصر"

استعرضت المهندسة منى حسن قطب نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، خلال ورشة عمل بعنوان إنشاء جامعة متخصصة فى النقل فى مصر الأهداف والتحديات، المشكلات الرئيسية التى تواجه قطاع النقل فى نقص الكوادر الفنية والخبرات الفنية المدربة على التصميم والتنفيذ والإشراف على تنفيذ المشروعات وتصنيع وسائل النقل وأوضحت مشكلة نقص عدد الأساتذة المتخصصين فى هندسة السكك الحديدية وبالتالى عدم الإقبال على دخول أقسام النقل بالجامعات المصرية.

كما أوضحت توجيهات الفريق وزير النقل بأهمية العمل على تطوير المناهج الدراسية وإدخال ما يوفر الخبرة اللازمة المطلوبة وخاصة فى مجال تصنيع مركبات وتصميم المشروعات وخاصة فى ظل مشروعات ووسائل النقل الحديثة المتوفرة حاليا كما تم الإشارة إلى التعاون الذى تم مع الجامعة الكورية KNUT وهى الجامعة الكورية للنقل وتوقيع مذكرة التفاهم خلال الشهر الماضى والذى يهدف إلى التعاون بين الهيئة والجامعة للاستعانة بالخبرات الجامعة الكورية وبالتنسيق والتعاون مع أساتذة من الجامعات المصرية فى إعداد المناهج الدراسية وسد فجوات الاحتياجات التعليمية بما يضمن تحقيق تطوير العنصر البشرى المطلوب بالتعاون مع أساتذة الجامعة الكورية kNUT.

كما عرض مساعد وزير النقل الاستثمار أهمية الاستثمار فى توطين العلم والتعليم الهندسى فى مجال النقل لأنه احد اهم عناصر توطين الصناعة فى مصر وهو شعار المؤتمر هذا العام وحرصه الشديد على توفير أوجه الدعم لإعداد ملف قوى لإنشاء جامعة النقل بالإضافة إلى توفير مستثمرين عاملين ومصنعين فى مجال النقل على دراية كبيرة باحتياجات سوق العمل موضحا أن الجامعة ستكون جامعة دولية تقدم خدمات تعليمية لمصر والشرق الأوسط وأفريقيا وحضر الورشة لفيف من أساتذة الجامعات المصرية المشاركين وأساتذة معهد النقل وممثلى البنك الدولى المشاركين فى توفير الدعم اللازم والمعونة الفنية لأعداد متطلبات إنشاء الجامعة.