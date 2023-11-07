وتعليقا على تصريحات منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن الصراع في الشرق الأوسط هو فشل سياسي للغرب، أشار سلوتسكي إلى أن "الصراعين الفلسطيني الإسرائيلي والأوكراني له جذور مشتركة. ويرتبطان بالسياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة وتوابعها منذ عام، والتي تهدف إلى فرض مصالحها وتجاهل مصالح الدول الأخرى، وفي المقام الأول في مجال الأمن العالمي"، وفقا لوكالة تاس الروسية.



وأضاف أن الغرب "على حافة الإفلاس الأخلاقي، الأكاذيب والاستعمار الجديد والمعايير المزدوجة سيئة السمعة ستؤدي في النهاية إلى تدمير مؤسسة العالم القديم".