الهلال الأحمر: استشهاد 4 مسعفين وإصابة 25 وتدمير 14 سيارة إسعاف في العدوان على غزة

وقال النمس ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية إن "هناك عشرات الشهداء في مختلف أنحاء القطاع جراء العدوان الإسرائيلي الذي استمر طوال ساعات الليل حتى هذه اللحظة"، مؤكدا أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع في الوقت الذي تتصاعد فيه إسرائيل عمليات القصف على الابنية السكنية في غزة .

وأشار إلى وجود نقص شديد في المستلزمات الطبية والأدوية في مختلف أنحاء القطاع، موضحا أن الإصابات تؤكد استخدام إسرائيل لأسلحة محرمة خلال العدوان على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي ومن قبل ذلك أيضا .

ونوه النمس بأن جميع سكان قطاع غزة في مرمى القصف الإسرائيلي، والهيئات الدولية أيضا التي يلجأ إليها المدنيون تتعرض حاليا للعدوان، محذرا من عواقب بيئية وصحية خطيرة جراء نقص الادوية والمستلزمات الطبية وسط عدم تمكن فرق الإنقاذ نقل الشهداء من تحت الأنقاض.