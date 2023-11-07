الملك تشارلز: حكومة بريطانيا ستضطر لاتخاذ قرارات صعبة لخفض التضخم

كتبت : نهال أبو السعود

يلقي الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا الآن خطابه الأول كملك في برلمان المملكة، حيث يحدد خطط ريشي سوناك التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة.

قال الملك تشارلز الثالث، إن الحكومة ستتخذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية طويلة المدى لتغيير البلد نحو الأفضل، وتابع: "إنني أدرك إرث الخدمة والتفاني لهذا البلد الذي أرسته والدتي الحبيبة، الملكة الراحلة، أن ألقي هذا الخطاب، وهو أول خطاب للملك منذ أكثر من 70 عامًا".

وأضاف: "لقد خلق تأثير كوفيد والحرب في أوكرانيا تحديات كبيرة طويلة المدى للمملكة المتحدة .. لهذا السبب فإن أولوية حكومتي هي اتخاذ القرارات الصعبة ولكن الضرورية على المدى الطويل لتغيير هذا البلد نحو الأفضل".

وقال الملك تشارلز إن حكومة ريشي سوناك ستواصل معالجة التضخم ودعم بنك إنجلترا من خلال اتخاذ قرارات مسؤولة بشأن الإنفاق والاقتراض، وقال: “تركيز وزرائي ينصب على زيادة النمو الاقتصادي وحماية صحة وأمن الشعب البريطاني للأجيال القادمة".

وتابع: "ستواصل حكومتي اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض التضخم، وتخفيف تكاليف المعيشة للعائلات ومساعدة الشركات على تمويل الوظائف الجديدة والاستثمارات .. وسيدعم وزرائي بنك إنجلترا لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف من خلال اتخاذ قرارات مسؤولة بشأن الإنفاق والاقتراض".

وأضاف: "ستساعد هذه القرارات الشؤون المالية للأسر، وتخفض ديون القطاع العام، وتحمي الأمن المالي للبلاد".