القاهرة الإخبارية: وصول أكثر من 500 شخص من جنسيات مختلفة إلى معبر رفح

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها منذ قليل، وصول أكثر من 500 شخص من جنسيات مختلفة إلى معبر رفح.

وفى وقت سابق قال كاظم أبو خلف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" فى الضفة الغربية، أن 15% من مرافق الوكالة ومدارسها تعرض للقصف الإسرائيلى، إضافة إلى مقتل 89 من العاملين بوكالة الأنروا فى قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلى أصاب إحدى مدارس الوكالة فى مخيم جباليا، لافتًا إلى أن هذه المدرسة تؤوى نازحين ممن فروا من القصف الإسرائيلى المتواصل على الأحياء السكنية فى غزة.

وتابع: "ناقشنا فى مجلس الأمن استهداف المدنيين فى قطاع غزة"، داعيًا إلى ضرورة "الالتزام بأحكام القانون الدولى ووقف إطلاق النار فى غزة لإنقاذ حياة المدنيين".

وقال متحدث "أونروا" فى الضفة الغربية: "لدينا 13 ألفا من زملائنا، و90 فريقًا طبيًا متنقلا يعملون فى قطاع غزة"، منوهًا بأن "نحو 716 ألف شخص نزحوا إلى مدارسنا فى قطاع غزة بحثا عن الأمان".