اليوم السابع
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القابضة للسياحة والفنادق: تعيين مجلس إدارة جديد لشركة إيجوث لمدة 3 سنوات

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 03:32 م
القابضة للسياحة والفنادق: تعيين مجلس إدارة جديد لشركة إيجوث لمدة 3 سنوات شريف البندارى العضو المنتدب التنفيذى
كتب عبد الحليم سالم

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‏وافقت الشركة القابضة السياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبة، على قرار الجمعية العمومية للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، إيجوث على تعيين مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 19 أكتوبر  2023  حتى 18 أكتوبر 2026، مع التجديد لشريف البنداري كعضو منتدب تنفيذي لمدة 3 سنوات جديدة .

وتضمن القراربحسب ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم، تعيين حمدي محمد رشاد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، وشريف محمد صلاح الدين بنداري، عضو منتدب تنفيذي ومحمد محمود الإتربي عضو غير تنفيذي، وحسام محمد كمال الرفاعي، عضو غير تنفيذي وعلياء عبد العزيز فتح الله سليمان عضو غير ‏تنفيذي، وأحمد عبد الجواد محمد، عضو غير تنفيذى، بالإضافة إلى عضو منتخب من العاملين بالشركة وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

 

قرار
قرار

 







القابضة للسياحة

ميرفت حطبة

شريف بندارى

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قطاع الاعمال العام



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