اليوم السابع
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العراق يتبرع بـ10 ملايين لتر وقود لمستشفيات غزة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 06:49 م
العراق يتبرع بـ10 ملايين لتر وقود لمستشفيات غزة محطة وقود
كتب عبد الوهاب الجندى

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أصدر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاعتيادية الخامسة والأربعين برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات من بينها التبرع بوقود زيت الغاز لمستشفيات غزة بكمية (10) ملايين لتر، تضامناً من العراق وشعبه مع أهالي القطاع.

وأضاف أنه من أجل التخفيف عن معاناة الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان وحصار قوات الاحتلال الصهيوني، قرر مجلس الوزراء التبرع بوقود زيت الغاز لمستشفيات غزّة بكمية (10) ملايين لتر، تضامنًا من العراق وشعبه مع أهالي القطاع".

 







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