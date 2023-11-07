الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكرانى بـ17 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود والقرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بـ 17 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.
وأوضحت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أنه تم إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، مشيرة الى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 9 مسيرات أوكرانية واعترضت 8 مسيرات أخرى.
من جانبه، قال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 مسيرات فوق البحر بالقرب من المدينة، موضحا أن شظايا إحدى المسيرات سقطت على سقف أحد المنازل مما أسفر عن اندلاع حريق صغير، مؤكدا أن فرق الإطفاء تقوم بإخماد النار.
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