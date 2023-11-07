اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 09:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكرانى بـ17 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود والقرم

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 07:55 ص
الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكرانى بـ17 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود والقرم الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بـ 17 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

وأوضحت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أنه تم إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، مشيرة الى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 9 مسيرات أوكرانية واعترضت 8 مسيرات أخرى.

من جانبه، قال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 مسيرات فوق البحر بالقرب من المدينة، موضحا أن شظايا إحدى المسيرات سقطت على سقف أحد المنازل مما أسفر عن اندلاع حريق صغير، مؤكدا أن فرق الإطفاء تقوم بإخماد النار.

 







وزارة الدفاع الروسية

اوكرانيا

البحر الأسود

جزيرة القرم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة