الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكرانى بـ17 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود والقرم

وأوضحت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أنه تم إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، مشيرة الى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 9 مسيرات أوكرانية واعترضت 8 مسيرات أخرى.

من جانبه، قال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 مسيرات فوق البحر بالقرب من المدينة، موضحا أن شظايا إحدى المسيرات سقطت على سقف أحد المنازل مما أسفر عن اندلاع حريق صغير، مؤكدا أن فرق الإطفاء تقوم بإخماد النار.