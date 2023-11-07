اليوم السابع
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الخارجية السعودية تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب غزة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 07:02 م
الخارجية السعودية تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب غزة غزة
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى موعد سيحدد لاحقا نظرا للتطورات الحالية فى غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفي وقت سابق، قال كاظم أبو خلف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في الضفة الغربية، إن 15% من مرافق الوكالة ومدارسها تعرض للقصف الإسرائيلي، إضافة إلى مقتل 89 من العاملين بوكالة الأنروا في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي أصاب إحدى مدارس الوكالة في مخيم جباليا، لافتًا إلى أن هذه المدرسة تؤوي نازحين ممن فروا من القصف الإسرائيلي المتواصل على الأحياء السكنية في غزة.

وتابع: "ناقشنا في مجلس الأمن استهداف المدنيين في قطاع غزة"، داعيًا إلى ضرورة "الالتزام بأحكام القانون الدولي ووقف إطلاق النار في غزة لإنقاذ حياة المدنيين".







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