الخارجية الأمريكية: ساعدنا أكثر من 400 مواطن على مغادرة قطاع غزة

أ ش أ

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الثلاثاء إن الوزارة ساعدت أكثر من 400 مواطن أمريكي ومقيم دائم وغيرهم من الأفراد المؤهلين على مغادرة غزة.

وتأتي هذه التصريحات، التي نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، بعد أيام من تصريحات أخرى لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أوضح فيها أن هناك ما يقرب من 400 مواطن أمريكي وأفراد أسرهم – حوالي 1000 شخص – عالقون في غزة.

وقد أوضحت القناة الأمريكية من جانبها أن "عدداً كبيراً من التحديات اللوجستية" قد أعاق خروج المواطنين خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنه تم التوصل أخيراً إلى انفراج الأسبوع الماضي بالسماح لحاملي جوازات السفر الأجنبية ومجموعة من المدنيين المصابين بجروح خطيرة بالمغادرة عبر معبر رفح الحدودي، حيث غادرت المجموعة الأولى يوم الأربعاء الماضي.