اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 12:05 م
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الجامعات الأهلية على خطى مواكبة التطور.. برامج دراسية لتصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 12:05 م
الجامعات الأهلية على خطى مواكبة التطور.. برامج دراسية لتصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية جامعة الملك سلمان الدولية
كتب محمد صبحى

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حرصت الدولة المصرية على مواكبة سوق العمل المحلى والإقليمي والدولى وهو ما انعكس بشكل واضح على سياسات وزارة التعليم العالى ، وتحديدًا عند تدشين الجامعات الأهلية والحرص على إعداد برامج تتماشى مع متطلبات سوق العمل فى ظل سيطرة الانترنت والبرامج الحديثة على شبكات ومواقع التواصل.
 
ومما لاشك فيه ان الألعاب الالكترونية أصبحت مصدر اهتمام لدى الجمهور وبالتبعية هناك حرص كبير على ايجاد خريجين مصريين يمتلكون فنون انشاء الالعاب وتصميمها وتطويرها وإيجاد أفكار حول مستويات اللعبة وآلياتها.
 
وحرصت جامعة الملك سلمان الدولية على اعداد برامج لتصميم الألعاب الإلكترونية ذلك بخلاف أكثر من 56 برنامجا أكاديميًا فى مختلف المجالات منها الطب والهندسة والزراعات الصحراوية والصيدلة.  
 
كما يشمل كل مجال أكاديمى العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة التى تواكب متطلبات سوق العمل مثل: الذكاء الاصطناعى، تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الميكاترونيات، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة، تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية، الرسوم المتحركة، التسويق وإدارة الأعمال الدولية، إدارة الفنادق والمنتجعات، البيوتكنولوجي، كيمياء البترول، دكتور الصيدلة، الطب والجراحة، طب الأسنان






التعليم العالى

الجامعات الاهلية

اخبار مصر

صناعة الألعاب الالكترونية



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