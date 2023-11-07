البنك الأوروبى للتعمير والتنمية: لدينا هدف كبير لتنمية الصناعة فى مصر

أكدت الدكتورة هايك هارمجرات، مدير عام منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى للتعمير والتنمية، أن الاستثمار فى البنية التحتية فى مصر مهم للغاية لنا، وهناك بعض التحديات ويتم حلها، ونعلم أن هناك أمور كثيرة من التقدم فى وسائل النقل لتقديم وسائل بسعر ارخص.

جاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل فى مصر، والذى يديرها الإعلامى أسامة كمال، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

وأشارت أن البنك ليس مجرد شريك فى المشروعات مع مصر ولكنه مستثمر ونعمل من أجل تنمية البنية التحتية ولدينا هدف كبير لتنميه الصناعه فى مصر.

وأضافت إلى أن هناك العديد من التحديات فى التوطين، وأن يكون لدينا بعض التفكير فى المرحلة التى نريد أن نصل إليها فى ملف التوطين، لأن الاستثمار فى هذا الملف طويل المدى وأن يكون هناك الكثير من المناطق الصناعية والموانئ الجافة.

وأوضحت أن هناك الكثير من الفرص من أجل التنافس التحول إلى الطاقة الخضراء، ونعلم أن مصر تتجه الآن للطاقة المتجددة وتستخدمها فى وسائل النقل العام وهى فرصة كبيرة لاستخدام الطاقة الخضراء بمساعدة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يساعد مصر فى تحقيق تلك الأهداف.