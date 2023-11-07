اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 02:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"البنتاجون": إحباط هجومين على قاعدة عسكرية فى العراق تضم قوات أمريكية

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 02:03 م
"البنتاجون": إحباط هجومين على قاعدة عسكرية فى العراق تضم قوات أمريكية البنتاجون
أ ش أ

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قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن قاعدة عسكرية بمطار أربيل في شمال العراق، تضم قوات أمريكية ومن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب تعرضت،إلى هجومين منفصلين بثلاث طائرات مسيرة .

وقال المسؤول الأمريكي، وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية، : إن الهجومين لم يسفرا عن إصابات أو أضرار في المنشآت، بحسب آخر المعلومات، مضيفا أنه لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجومين بعد. ولم تعلق القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، على الحادثة.

ومن جانبه، قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، في بيان إن "ثلاث طائرات مسيرة هاجمت قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في توقيتين منفصلين"، مضيفا أن هاجمت طائرتان مسيرتان القاعدة العسكرية للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي صباح اليوم، وتم إسقاطهما فيما كانتا في السماء.

وأشار إلى أن هجوما آخر وقع في نفس المنطقة صباح اليوم ، مضيفا أن الطائرة المسيرة التي نفذته قد تحطمت غير منفجرة.

 







البنتاجون

العراق

قوات امريكية

مطار أربيل



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