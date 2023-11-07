اليوم السابع
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الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على مدينتي حلايب وشلاتين

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 01:14 م
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على مدينتي حلايب وشلاتين درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة. 
      
و يشهد اليوم الثلاثاء،  طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد،  مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.
 






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