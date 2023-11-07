اعترافات حارس عقار سرق شقة بالمقطم: خططت لسرقة مدير شركة بمساعدة ابنتى

كتب سليم على

أدلى حارس عقار باعترافات تفصيلية، أمام جهات التحقيق بمحكمة جنوب القاهرة، تفيد قيامه بوضع خطة محكمة لسرقة مدير شركة للصناعات الورقية، تتضمنت مشاركة ابنته في تلك الخطة لعملها كخادمة لدى المجنى عليه، فطلب منها أن تحصل على مفتاح الشقة وتنسخه بأسلوب المغافلة.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، يوم الواقعة استغل عدم تواجد المجنى عليه بالشقة، ودخل الشقة بالمفتاح المصطنع وسرقة حقيبة المجنى عليه خاصة بالشركة محل عمله وبداخلها مبالغ مالية عملات "أجنبية" ، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى، وكذا جزء بالعملة "المحلية" قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.