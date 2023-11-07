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إنفوجراف.. تفاصيل جهود الدولة فى إيصال المساعدات للشعب الفلسطينى

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 09:45 ص
إنفوجراف.. تفاصيل جهود الدولة فى إيصال المساعدات للشعب الفلسطينى انفوجراف
كتب مدحت وهبة

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تستمر جهود الدولة المصرية، على مدار الساعة لإيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصرى والذى يقوم بتسليم نظيره الفلسطينى مساعدات الإغاثة بشكل مستمر.
 
وأعلنت غرفة عمليات الهلال الأحمر المصرى، تفاصيل المعونات المقدمة للجانب الفلسطينى والمتواجدة بمخازن مطار العريش ومخازن الهلال الأحمر المصرى، حيث تم تسليم الجانب الفلسطينى 1488 طن أدوية ومستلزمات طبية و1429 طن مواد غذائية و2140 طن مياه و398 طن مواد إغاثة أخرى و476 شاحنة بجانب الخيام.
 
ونجحت الدولة المصرية على مدار الأسابيع الماضية فى إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة، وخصصت الدولة المصرية مطار العريش الدولى لاستقبال المساعدات من الدول وإيصالها إلى قطاع غزة.
 
وتتصدر مصر قائمة الدول المساندة للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث فى 7 أكتوبر الماضى، وحرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على سرعة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
 
 
انفوجراف
انفوجراف

 







الهلال الأحمر المصري

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مساعدات مصر لغزة

مساعدات مصر لقطاع غزة

مساعدات الهلال الأحمر المصري لغزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

المساعدات الإنسانية لغزة

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



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