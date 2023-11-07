إقلاع 5 طائرات من أبو ظبي مع بدء التخطيط لإنشاء مستشفى إماراتى فى غزة

وكالات

تقوم دولة الإمارات بإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة يضم حوالي 150 سريراً وقسماً للجراحة ووحدات للعناية المركزة للبالغين والأطفال.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) إن خمس طائرات انطلقت من أبو ظبي إلى العريش في شمال مصر محملة بالمعدات والإمدادات الخاصة بالمنشأة.

وتقول إن المستشفى سيتم إنشاؤه على مراحل متعددة، دون تقديم جدول زمني محدد.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في وقت سابق تقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار، إضافة إلى مبادرتها لاستضافة حوالي 1000 طفل فلسطيني من قطاع غزة برفقة ذويهم لتوفير العلاج الطبي لهم والرعاية في مستشفيات الدولة، بجانب إطلاق حملة مجتمعية إغاثية للأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الأحداث في القطاع تحت شعار "تراحم من أجل غزة".