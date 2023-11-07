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إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ أطُلق من غزة على منزل شرق تل أبيب

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 10:40 م
إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ أطُلق من غزة على منزل شرق تل أبيب تل أبيب
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام إسرائيلي تأكيده أن إعلام إسرائيلي سقوط صاروخ أطلق من غزة على منزل شرق تل أبيب.

وفي وقت سابق قال كاظم أبو خلف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في الضفة الغربية، إن 15% من مرافق الوكالة ومدارسها تعرض للقصف الإسرائيلي، إضافة إلى مقتل 89 من العاملين بوكالة الأنروا في قطاع غزة.

 

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي أصاب إحدى مدارس الوكالة في مخيم جباليا، لافتًا إلى أن هذه المدرسة تؤوي نازحين ممن فروا من القصف الإسرائيلي المتواصل على الأحياء السكنية في غزة.

وتابع: "ناقشنا في مجلس الأمن استهداف المدنيين في قطاع غزة"، داعيًا إلى ضرورة "الالتزام بأحكام القانون الدولي ووقف إطلاق النار في غزة لإنقاذ حياة المدنيين".







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