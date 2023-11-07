اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 09:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

إصابة فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال فى "جنين"

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 08:08 م
إصابة فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال فى "جنين" جنين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب فلسطينيان، مساء اليوم الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى بلدة "عرابة"، جنوب جنين بشمال الضفة الغربية المُحتلة. 


وقالت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها فلسطينيان بالرصاص الحى، أحدهما فى الفخذ والآخر فى الكتف، ما استدعى نقلهما إلى المُستشفى. 


وفى (نابلس) إلى الجنوب من جنين، بشمال الضفة أيضًا، شارك عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، فى مسيرة استفزازية قرب بلدة "قصرة". 


وانطلق المستوطنون من مستوطنة "مجدوليم" المُقامة على أراضى الفلسطينيين جنوب نابلس رافعين أعلام الاحتلال، باتجاه مدخل البلدة. 


وأوضحت مصادر أن جيش الاحتلال أجبر المزارعين على مُغادرة الأراضى القريبة من الشارع الذى سلكته المسيرة.







جنين

مخيم جنين

الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي

نابلس

المستوطنون



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة