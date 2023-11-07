إدارة الهرم التعليمية تحصد مراكز متقدمة ببطولة القاهرة الكبرى للمدارس الفكرية

شهدت وزارة التربية والتعليم إقامة فعاليات مسابقة التربية الخاصة والدمج لطلاب مدارس القاهرة الكبرى للألعاب الرياضية المختلفة، والتى تتضمن مدارس التربية الفكرية لكلًا من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، فيما حصدت إدارة الهرم التعليمية مراكز متقدمة فى البطولة، وذلك بمشاركة طلاب المدرسة الفكرية بالهرم.

وحقق طلاب المدرسة من ذوى الهمم خلال مشاركتهم فى البطولة مراكزًا متقدمة، حيث حصل الطالب سيد أحمد، على المركز الثانى ببطولة ألعاب القوى، وحصلت الطالبتان هيام عرفات، وحبيبه أحمد على المركز الثانى ببطولة ألعاب الباسكيت، وذلك تحت توجيه الدكتورة أسماء سعيد مدرس التربية الرياضية بالمدرسة الفكرية بالهرم، وإشراف أستاذة أمل العربى مديرة المدرسة الفكرية، وتحت رعاية سحر الألفى مستشار التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مديرية الجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، والدكتورة هالة الروينى مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وخالد عبد الحميد مدير إدارة الهرم، وشيرين فؤاد وكيل إدارة الهرم، والدكتورة أمنية السيد مسئول التربية الخاصة بإدارة الهرم.

وكرم أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بديوان عام المديرية وبقاعة الاجتماعات، وبحضور سحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتورة هالة الروينى مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أبناء تعليم الجيزة من مختلف الإدارات التعليمية، الحاصلين على مراكز متقدمة فى بطولة إقليم القاهرة الكبرى للمدارس الفكرية بألعاب القوى وكرة السلة.