5 مستندات لاستخراج رخصة تشغيل مصعد فى الجيزة.. تعرف عليها

كتبت – مرام محمد

نجحت المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، في رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التي تقدم للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمة في أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة.

تقدم المراكز التكنولوجية في الجيزة ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، خدمة إصدار ترخيص تشغيل مصعد، شريطة تقديم الطلب من قبل مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) أو رئيس اتحاد الشاغلين، وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وذك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم الأوراق المطلوبة، وتشمل:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك ومقدم الطلب.

- صورة عقد صيانة مع أحد الشركات المرخص لها بمزاولة المهنة.

- توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة توكيل آخرين بإنهاء الإجراءات.

- وثيقة تأمين على المصعد وعدد ركابه.

- شهادة صلاحية تشغيل مصعد معتمدة من شركة المصاعد طبقًا للكود المصري.

3- سداد رسم معاينة.

4- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة (برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بالقبول وتحديد الرسوم).

5- سداد الرسوم وتلقي رخصة تشغيل مصعد.

تتيح المراكز التكنولوجية ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين خدمة (ترخيص أعمال بناء - تجديد ترخيص أعمال بناء - استخراج بدل فاقد رخصة بناء أو صورة طبق الأصل من الرخصة - استخراج رخصة هدم - استخراج ترخيص ترميم - تقديم طلب معاينة - استخراج صورة طبق الأصل من قرار ترميم - استخراج شهادة بتنفيذ الإزالة - سداد رسوم تفتيش - استخراج بيان صلاحية موقع - توصيل مرافق دائمة - توصيل مرافق مؤقتة).

كما تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة خدمة (استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية - استخراج شهادة بيانات منشأة - استخراج رخصة إشغال - تجديد رخصة إشغال - استخراج ترخيص إعلان - تجديد ترخيص إعلان - استخراج رخصة تركيب مصعد جديد - تجديد رخصة مصعد - ترخيص محل - تجديد رخصة محل - إلغاء رخصة محل - تعديل رخصة محل "إضافة شريك" - نقل رخصة محل في حال الوفاة أو التنازل - استخراج بلد تالف أو فاقد لرخصة محل).