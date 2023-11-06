اليوم السابع
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2025 جنيها هدية من البترول لو حولت سيارتك للعمل بالغاز بالتقسيط لمدة سنة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 11:21 ص
2025 جنيها هدية من البترول لو حولت سيارتك للعمل بالغاز بالتقسيط لمدة سنة سيارة تعمل بالغاز
كتبت -مروة الغول

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عروض ترويجية جديدة وإجراءات للتيسيرات على المواطنين لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد وتتضمن إلي جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء، حيث تأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في اطار توفير بدائل مختلفة للوقود أمام المستهلك.
 
وتشمل العروض والأنظمة الجديدة لشركتى غازتك وكارجاس منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها.
 
وتشمل العروض الأخرى التقسيط علي سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة علي بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيه، او التقسيط علي 18شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الادارية، كما يمكن التقسيط علي سنتين بدون فوائد. 
 
وأكد المهندس طارق الملا أن التيسيرات الجديدة هدفها تخفيف الاعباء علي المواطنين و تقديم مختلف عوامل الجذب  لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة، مشيرا إلي أن ذلك يأتي في إطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز وما حظيت به من دعم رئاسي وحكومي كبير، حيث نجح قطاع البترول في  تحقيق الانتشار  السريع لمحطات التموين بالغاز في جميع محافظات الجمهورية والتي يقترب عددها حاليا من الوصول إلي 1000 محطة  تنتشر علي مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.
 
ووجه الوزير رئيسا شركتي غازتك وكارجاس بالعمل علي سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل علي توافر كافة المعلومات اللازمة للرد علي استفسارات العملاء.
 
كما أكد المهندس طارق الملا، أن المبادرة الرئاسية أعطت زخما لخطط اقامة المحطات الجديدة واعطاء دفعات لسرعة التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية بشان الموافقات والتراخيص اللازمة لانشاء وتشغيل محطات جديدة، وهو ما يتم الاستمرار فيه حاليا في اطار التنسيق مع جهات الدولة.






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