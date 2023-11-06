وزير السياحة والآثار يعقد مؤتمرا بحضور ممثلى كبرى وسائل الإعلام البريطانية

كتب محمد أسعد

خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة فى بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023) فى دورتها 44 التى انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر حتى 8 نوفمبر الجارى، عقد، منذ قليل، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مؤتمرًا صحفيًا، حضره العديد من ممثلى كبرى وسائل الإعلام البريطانية والدولية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية.

كما حضر المؤتمر، السفير شريف كامل سفير مصر فى لندن، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد محسن الملحق السياحى بالمكتب السياحى المصرى فى لندن والمشرف الإدارى والمالى على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، وممثلين عن السفارة المصرية فى لندن.

وقد بدأ المؤتمر بكلمة استهلاليه لعمرو القاضى رحب خلالها بالحضور، كما قام بإلقاء نظرة عامة على المستجدات التى تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما السوق البريطانى، بالإضافة إلى طمأنة الحضور على استقرار الأوضاع فى مصر.

كما قام بعرض بعض الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) التى تم تصويرها مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات المتواجدين حاليًا بعدد من المقاصد السياحية المصرية والتى يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد، لافتًا إلى أن هذه الأفلام الترويجية تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وإرسالها لمنظمى الرحلات وشركات الطيران بما يساهم فى الاستفادة منها فى الترويج للمقصد السياحى المصرى فى الأسواق السياحية المستهدفة.

وخلال المؤتمر الصحفى استعرض الوزير أبرز المستجدات والتطورات التى تشهدها صناعة السياحة فى مصر ولا سيما جراء الأحداث الجارية التى تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى الإجراءات التى تتخذها الوزارة جراء هذه الأحداث.

كما استعرض الإجراءات التى اتخذتها الوزارة وما هو جارى العمل عليه لتحقيق المستهدف من صناعة السياحة فى مصر وهو تحقيق نمو سريع فى صناعة السياحة يتراوح ما بين 25%- 30% سنويًا والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وتطرق الوزير خلال المؤتمر للحديث عن خطط وسياسات الوزارة للتعاون مع شركاء المهنة فى الخارج من منظمى الرحلات وشركات الطيران وللترويج للمقصد السياحى المصرى بصورة أكبر فى الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة القادمة، مستعرضًا حزم الحوافز التى تقدمها الوزارة وتتعاون فيها مع شركاء المهنة.

وخلال المؤتمر استعراض أحمد عيسى جهود الوزارة للارتقاء بالدور الرقابى والاستعانة بكفاءات متخصصة فى هذا المجال، كما استعراض إجراءات الإصلاح التشريعى مشيرًا إلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الذى صدر مؤخرًا، مؤكدًا على أهمية هذا القانون فى تعزيز دور القطاع الخاص المحرك الأساسى لصناعة السياحة فى مصر.

كما تحدث عن الجهود التى تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لإطلاق حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمار السياحى فى مصر ولاسيما فى مجال الغرف الفندقية، لافتًا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار السياحى بمصر والعمل على زيادة الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة القادمة يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر.

وعن تحسين تجربة السائحين خلال زيارتهم للمواقع السياحية والأثرية بمصر من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم، أشار الوزير إلى أن هذا يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر، مستعرضًا جهود الوزارة لتحسين تجربة السائحين فى أهم المزارات السياحية والتى من بينها منطقة أهرامات الجيزة، مشيرًا إلى المخطط العام التنظيمى (Master Plan ) لتطوير المنطقة من مطار سفنكس الدولى وحتى هرم سقارة وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما قام بإلقاء الضوء على عدد من الافتتاحات الأثرية الجديدة وجهود تطوير البنية التحتية فى القاهرة مما يساعد على الارتقاء بمدينة القاهرة كمنتج سياحى قائم بذاته، موجهًا الدعوة للسائحين البريطانيين لزيارة مصر ومشاهدة هذه التطورات الجديدة على أرض الواقع والاستمتاع بالتجربة السياحية الفريدة.

كما قام الوزير بإلقاء الضوء على ما يتم من جهود للارتقاء بمطارات المقاصد السياحية المصرية والجهود المبذولة لزيادة عدد مقاعد الطيران الدولى والداخلى، لافتًا إلى أن العمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى هو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر.

وفى نهاية المؤتمر أكد الوزير على أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد القومى المصرى وتوفير الآف من فرص العمل، كما قام بالرد على عدد من تساؤلات واستفسارات السادة الحضور.