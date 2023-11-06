اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 نوفمبر 2023 09:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الدواء المصرية: تلقينا 140 ألف بلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية وتم معالجتها

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 09:49 ص
هيئة الدواء المصرية: تلقينا 140 ألف بلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية وتم معالجتها هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت هيئة الدواء المصرية، إن مركز اليقظة الصيدلية بالهيئة تلقى منذ عام 2010، أكثر من 140 ألف بلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية تم العمل عليها و معالجتها.
 
وأكدت هيئة الدواء المصرية، أن كل تقرير خاص بالآثار الجانبية للأدوية مهم في زيادة المعرفة وفهم فوائد ومخاطر الأدوية في الاستخدام الإكلينيكي، ويسمح باتخاذ إجراءات لتقليل المخاطر التي قد تنتج عنها.
 
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على زيادة نمو الوعي بأهمية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية.
 
وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أهمية الإبلاغ عن الآثار الجانبية، وأنه يتم تقييم ودراسة جميع التقارير المقدمة إليها بدقة لتحديد الخطوات الصحيحة التي يجب اتخاذها لحماية المجتمع من الأضرار التى يمكن أن تحدث نتيجة الآثار الجانبية للأدوية. 
 
وتقوم جميع الجهات الرقابية بتفعيل أنظمة لرصد، وتحليل الآثار الجانبية للأدوية؛ حيث أن الغرض من مراقبة السلامة الدوائية هو الحصول على مزيد من المعلومات حول الآثار الجانبية المعروفة ومعرفة الآثار الجانبية الجديدة، ويساعد جمع المعلومات ورصدها باستمرار من التقارير الواردة في تحديد المخاطر المرتبطة بالأدوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الضرر.
 
 
 






هيئة الدواء

الاثار الجانبية للدواء

المعلومات الدوائية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة