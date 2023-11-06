هل الحر مكمل؟ .. الأرصاد ترد وتحذر المواطنين من الشبورة والضباب.. فيديو

كتب محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع ، موضحا أن البلاد تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام لتسود أجواء حارة على أغلب الأنحاء.

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن درجات الحرارة أيضا أعلى من معدلاتها خلال ساعات الليل لارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وحذر من تكون الشبورة تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق لتنعدم مستويات الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية ، لافتا إلى أن الشبورة مستمرة مع نهاية الأسبوع الحالى وقد تقل حدتها مع بداية الأسبوع المقبل .

وكشف أن ارتفاع الحرارة مشتمر لمدة 48 ساعة مقبلة ، ومع نهاية الأسبوع الحالى وبداية الأسبوع المقبل هناك انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة حيث تتغير مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على سطح الأرض ويساعد العودة للمعدلات الطبيعية وجود امتداد بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا يحجب جزء كبير من أشعة الشمس .

وأشار إلى أنه نظرا لوجود نشاط بمنخفض السودان على أقصى جنوب الجمهورية يوفر كميات كبيرة من الرطوبة مما يؤدى إلى تشكل السحب المنخفضة والمتوسطة على أقصى الجنوب بالتحديد حلايب وشلاتين متوقع معها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ، وطبقا للطبيعة الجغرافية للمنطقة قد تتشكل السيول هناك .

وعن نوعية الملابس، قال إن هناك انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة وأعلى درجة متوقع تسجيلها على القاهرة من الخميس المقبل 28 درجة لتكون الأجواء ما بين معتدلة إلى المائلة للحرارة منا يستدعى ارتداء الملابس الخريفية، مناشدا أن تكون الملابس أقرب إلى الشتوية للتلاميذ فى الصباح الباكر لأن الأجواء تكون مائلة للبرودة .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.