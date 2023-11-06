نقيب الزراعيين: 3 محاصيل بالأقصر تشكل أركان الأمن الغذائي وتلبى احتياجات السوق

كتبت آية دعبس

نظمت نقابة المهن الزراعية بمحافظة الأقصر بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين فاعلية لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، استكمالا لسلسة الإنجازات غير المسبوقة عبر سلسلة من الدعم غير المسبوق لقطاع الزراعة، ومنها التوسع فى زراعة القمح بتعميم استخدام التقاوى المنتقاة وزيادة الحقول الإرشادية لتوعية المزارعيين بالممارسات الجيدة فى زراعة المحصول، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على التوسع فى منظومة تجفيف الطماطم لأغراض التصدير إلى الخارج، و زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية وترشيد استهلاك مياه الرى لزراعات قصب السكر . وقال نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية اليوم الأثنين إنه تم خلال اللقاء إستعراض الميزة النسبية لمحافظة الأقصر في الإنتاج الزراعي، من خلال زراعة 3 محاصيل رئيسية بالأقصر تشكل أركان الدولة لتلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير مثل القمح وقصب السكر وتجفيف الطماطم، بالإضافة إلي نصيب المحافظة من المشروعات القومية والنماذج الناجحة في مجال الزراعة مثل الري الحقلي الحديث والطاقة الشمسية ، ونماذج المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة تجفيف الطماطم في إطار تعزيز سلاسل القيمة لخدمة مشروعات التصنيع الزراعي ليتم فيما بعد تصدير الطماطم مجففة لعدة دول أجنبية، أبرزها ألمانيا وإيطاليا والبرازيل وفرنسا والإمارات العربية.

وأضاف «خليفة»، أن منظومة زراعة القصب بنظام الشتلات يحقق العديد من الفوائد الإضافية في زيادة الانتاجية ومتوسط إنتاجية قصب السكر من الفدان لتصل إلي 60 طنا بدلا من 40 طنا حاليا، مشيرا إلي أن مزارعي القصب أشادوا بدور الحكومة في زيادة سعر توريد قصب السكر لمصانع السكر لهذا الموسم والذي سيتم كسره اعتبارا من أول يناير القادم بسعر 1500 جنيه بدلا من 1100 جنيها العام الماضي بزيادة 400 جنيها للطن لتغطية ارتفاع أسعار مستلزمات زراعة قصب السكر.

وأشار «خليفة»، إلي وجود قصص نجاح ملموسة في قطاع الزراعة المصرية بمحافظة الأقصر وما تستهدفه الدولة من التوسع في تلك التجارب ونشرها في مجال زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسينها وقطاع البذور وإنتاج التقاوي وعلي النماذج والتجارب الناجحة في الزراعة ونماذج الري الحديث وزراعات القصب والأنشطة القائمة علي الطاقة الشمسية للوقوف علي المجهودات التي قامت بها الدولة لمحاولة التخفيف علي المزارع المصري في هذا المجال .

وأضاف نقيب الزراعيين، إنه تم خلال اللقاء إجراء حوار تفاعلي مع المهندسين الزراعيين والفلاحين ومزارعي القصب لتوعية مزارعي قصب السكر بأهمية الإستفادة من المشروع القومي لزراعة قصب السكر عن طريق الشتلات، خاصة ان هذه المحافظة تلقي إهتماما رئاسيا كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيرا إلي أن مشروع زراعة قصب السكر بالشتلات يقدم 4 فوائد للمزارعين ويخدم الصناعة الوطنية، وأن مزارعي القصب أكدوا أهمية المشروع في الحصول علي أعلى إنتاجية من زراعة القصب بالنظام التقليدي وهو زراعة القصب بالعقلة وتوفيره استهلاك المياه بنسبة 40% عن نظام زراعة القصب بالعقلة، ودخولهم هذه المنظومة.

وأوضح «خليفة»، إنه تم خلال اللقاء التشاركي بمدينة الأقصر إستعراض ما تم تنفيذ من مشروع محطات شتلات قصب السكر وترحيب المزارعين واستعدادهم لدخول منظومة زراعة القصب بالشتل، مشيرا إلي إن هذا المشروعات تساهم في تغيير خريطة زراعة القصب في محافظات الصعيد، مشيرا إلي أهمية التدخل الحكومي لدي البنك الزراعي المصري للتوجيه بتقديم قروض ميسرة وتسهيلات بنكية للحصول على الشتلات وتخفيض أسعار شتلات قصب السكر .

وأشار نقيب الزراعيين إلي أهمية دعم الدولة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، لتشجيع المزارعيين علي تطوير منظومة تجفيف الطماطم في الأقصر نظرا لأنها أحد أهم المحافظات المنتجة للطماطم وتساهم في تحقيق التوازن في أسواق بيع المحصول، موضحا أن مركز إسنا يعد أهم مناطق زراعة الطماطم وتجفيفها ، ويحظى مركز إسنا في محافظة الأقصر بإنتاج 30% من إنتاج مصر من الطماطم، ونجح مشروع تجفيف الطماطم في تقليل الفاقد من المحصول، وتوفير المزيد من فرص العمل .

ولفت «خليفة»، إلي أن مصر من أكبر 5 دول انتاجا للطماطم في العالم ونزرع ما يقارب نصف مليون فدان من الطماطم كل عام في ثلاث عروات أساسيه هم العروة الصيفيه والعروه الشتوية والعروة النيليه موضحا أن هذه العروات الثلاثة تنتج أكثر من 7 ملايين طن طماطم سنويا نصدر منهم نحو3% بكميات تصل الي 140الف طن كل عام معظمها من محافظة الأقصر لتحقيق أعلي عائد من العملات الصعبة.