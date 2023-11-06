نصائح للتعافى بشكل صحى بعد إجرائك لعملية جراحية

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور أحمد عبد السلام، استشارى الجراحة العامة في كلية طب قصر العيني، أن الاهتمام بصحة المريض بعد خضوعه لعملية جراحية يعد من أهم الحيل التي تساعد بشكل ملحوظ في تعافيه بشكل سريع وصحي دون تعرضه لأي مضاعفات، كعدوى مكان الجرح، أو نزيف تحت الجلد، أو تعرضه للإصابة بخراج، أو فتق، أو ما شابه ذلك.

وأوضح استشارى الجراحة العامة، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك العديد من النصائح التي يجب القيام بها لتجنب تعرض المريض لأي مضاعفات صحية بعد خضوعه للعملية الجراحية، وأيضًا معلومات مهمة لصحتك ولطبيعة العملية التي خضع لها، ومنها:

- يتم تحديد وقت التعافي حسب العملية الجراحية التي خضع لها المريض، فإذا كنت خاضع لعملية مثل استئصال الزائدة الدودية أو المرارة فقد يستغرق الأمر من أسبوع إلى اثنين، ولكن يترك لمريض المستشفى بعد مرور 24 ساعة.

- يجب أن يعلم المريض، أنه سيشعر بألم بعد العملية وظهور كدمات وهذا الأمر طبيعي ويختفي مع مرور الأيام، ويمكنه تناول المسكنات لتقليل الألم.

- على المريض أن يعلم أنه يمكنك ممارسة حياته بشكل طبيعي بعد مرور أسبوعين من آرائه للعملية، ولكنه يتجنب الأمور الشاقة لمدة لا تقل عن شهرين.

- الاهتمام بنوعية الطعام المتناول تعد من أهم النصائح، فالخضراوات والفواكه كنز كبير في سرعة الشفاء، لأنها غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات المهمة التي تساعد بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية.

- بعد الخضوع للعمليات الجراحية، علي المريض الحذر الجلوس مع شخص مصاب بنزلات البرد، لأنه يسهل الإصابة بسبب ضعف المناعة المؤقت بعد العملية الجراحية.