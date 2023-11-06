موجز اقتصاد الإثنين 6-11-2023.. مصر بالمركز الأول عربيا بمشروعات الهيدروجين الأخضر

كتب مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم الإثنين 6-11-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما كشف عنه تقرير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، حول تصدر مصر قائمة الدول العربية في عدد مشاريع تصدير الهيدروجين والأمونيا بإجمالي 14 مشروعاً، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار نعرضها وفقا لما يلي:

أوابك: مصر تتصدر قائمة الدول العربية فى عدد مشاريع الهيدروجين والأمونيا بـ14مشروعا

كشفت دراسة صادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" تحت عنوان "نقل وتصدير الهيدروجين الخيارات والتحديات "، أن جمهورية مصر العربية تتصدر قائمة الدول العربية في عدد مشاريع تصدير الهيدروجين والأمونيا بإجمالي 14 مشروعاً، منها 12 مشروع لتصدير الأمونيا ومشروعين لتصدير الميثانول.

تستغرق من 2 لـ4 ساعات فقط.. خطوات تحويل السيارة للغاز الطبيعى تعرف عليها

عدد من التيسيرات والعروض الجديدة يحصل عليها المواطن عند تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى تتضمن منح العميل فى حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها التقسيط على سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها.

لأول مرة في مصر.. موافقة واحدة فقط بالرخصة الذهبية تسمح ببدء المشروعات وتشغيلها

مع تزايد الحديث عنها بوصفها الطريق الأسهل والأسرع لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، يقدم اليوم السابع أبسط المعلومات عن الرخصة الذهبية وكيفية الحصول عليها.

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر يسجل 2585 جنيها لعيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا بحوالي 10 جنيهات ليتحرك جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر من 2575 إلى 2585 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وفي المقابل انخفض سعر الذهب في البورصة العالمية مسجلا هبوط 0.3% مستهل تعاملات الأسبوع.

أسعار النفط تسجل 85.53 دولار لخام برنت و81.18 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 85.53 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.18 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار اليوم .

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.15% بختام تعاملات جلسة الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه.

نائب وزير الإسكان يكلف بإعداد كُتيب عن الفرص الاستثمارية المتاحة بكل مدينة لدعم الاستثمار

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحفيز الاستثمار بالمدن الجديدة، ترأس الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماع وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، وذلك بحضور المحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، ومعاونى المشرف على مكتب الوزير، ومسئولى قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، ومسئولى وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة.

التخطيط: تحقيق 3.8% معدل نمو وارتفاع الناتج المحلى الإجمالى لـ10.2تريليون جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها في ظل التحديات العالمية الحالية.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن على الرغم من استمرار التحديّات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالـميّة من ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسيّة الأوكرانيّة وكذلك التحديات العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن معدل النمو السنوي الحقيقي بلغ نحو %3.8 خلال عام 2023/2022 ، فضلًا عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ 10.2 تريليون جنيه في 2022/2023 على الرغم أنه كان من المستهدف 9.2 تريليون جنيه في العام ذاته.