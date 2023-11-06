منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تعين ممثلة جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر

وقالت المنظمة الأوروبية - في بيان اليوم الاثنين، "إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سوف تستمر في لعب الدور القوي على المستوى السياسي في قضايا مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة دول المنظمة".

وأشار البيان إلى أن الدكتورة جونستون سوف تقود الجهود الرامية إلى دعم الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تعزيز استراتيجياتها وأطرها وإجراءاتها التشغيلية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.

ونقل البيان عن الدكتورة جونستون تأكيدها أنها سوف تعمل لتنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الدول الأعضاء على منع ومكافحة الاتجار وحماية الضحايا ورفع أصوات الناجين.

يشار إلى أن الدكتورة جونستون عملت سابقا كمسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لمدة تسع سنوات بين 2014 - 2023، واكتسبت خبرة واسعة في تقديم المشورة لكبار المسئولين بشأن مناهج السياسات والبرامج لمكافحة الاتجار بالبشر على مستوى العالم وحماية الضحايا.