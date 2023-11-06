مصرع 7 أشخاص فى البرازيل وتدمير منازل بـ 40 مدينة بسبب الأمطار الغزيرة

فاطمة شوقى

لقى 7 أشخاص مصرعهم فى ولاية ساو باولو البرازيلية بسبب الأمطار الغزيرة والعاصفة التى تسببت فى دمار وفوضى فى 40 مدينة برازيلية ، حسبما قالت صحيفة أو جلوبو البرازيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيان وكالة الارصاد الجوية أكدت أن أمطارا غزيرة ورياحًا قوية اندلعت في ساو باولو منذ 3 نوفمبر، مما تسبب في فيضانات في الشوارع وسقوط الأشجار وتدمير المنازل في 40 مدينة على الأقل.

وتركت العاصفة ملايين الأشخاص في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البرازيل بدون كهرباء، مما أدى إلى تعقيد خدمة المياه، وظلت تسع مدن على الأقل، بما في ذلك بعض الأحياء في عاصمة الولاية، بدون كهرباء، وفقًا لحكومة ساو باولو. وبسبب حالة الطوارئ، كان لا بد من تركيب مولدات كهربائية في العديد من المستشفيات.

وفي منطقة العاصمة ساو باولو، حيث يتواجد معظم الأشخاص المتضررين، قدرت شركة ENEL صاحبة الامتياز أن استعادة الكهرباء لن تكتمل إلا في 7 نوفمبر.

بالإضافة إلى ذلك، سُجلت أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة في ولايات بجنوب البرازيل، مثل بارانا وسانتا كاتارينا وريو جراندي دو سول، كما تم تداول صور الشوارع التي تحولت إلى أنهار على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية. ويعزو المتخصصون هذه الكوارث إلى الظاهرة المناخية المعروفة باسم النينيو.

وأثرت الأمطار في البرازيل والسيول التي تهطل من أعلى النهر على الدوائر السياحية في شلالات إجوازو، على الحدود مع الأرجنتين، والتي سجلت تدفقا تاريخيا للمياه.

وفي الوقت نفسه، يعانى شمال البرازيل، أدى الجفاف إلى انخفاض منسوب الأنهار إلى مستويات تاريخية، كما هو الحال في ولاية أمازوناس.