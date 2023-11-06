مصرع نحو 15 شخصا في فيضانات تجتاح كينيا

وكالات

قال الصليب الأحمر الكيني إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 15 منذ بدأ هطول الأمطار الغزيرة يوم الجمعة، بينما كانت مدينة مومباسا الساحلية ومقاطعتي مانديرا وواجير في شمال شرق البلاد الأكثر تضررا.

وأفاد الصليب الأحمر الكيني بأنه منذ يوم الأحد، دمرت الفيضانات 241 فدانا من الأراضي الزراعية وأدت إلى نفوق 1067 رأسا من الماشية.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من خطر الفيضانات الكبير، على طول نهري جوبا وشبيلي، ودعا إلى إجلاء سكان منطقة جوبا بأكملها.

كما تعرضت مدينة غالكعيو مركز إقليم مدغ بوسط الصومال لرياح قوية مصحوبة بهطول أمطار غزيرة تسببت في مقتل شخصين وإحداث دمار كبير في المدينة.

وأعلن مكتب الاتصالات الإقليمي الصّومالي "مقتل 20 شخصا ونزوح أكثر من 12 ألف أسرة بسبب فيضانات مباغتة نجمت عن أمطار غزيرة انهمرت في المناطق الصوماليّة."