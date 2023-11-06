اليوم السابع
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لعشاق المكسرات.. أمراض تمنعك من تناولها أبرزها أنيميا الفول

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 10:00 م
لعشاق المكسرات.. أمراض تمنعك من تناولها أبرزها أنيميا الفول المكسرات
كتبت فاطمة ياسر

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أكد الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية في كلية طب المنصورة، أن المكسرات من الأغذية المهمة بسبب ما تحتوي من عناصر غذائية يحتاجها الجسم، كفيتامين ب، وحمض الفوليك، والألياف، والبروتين والعديد من العناصر الأخرى، ولكن رغم فوائدها إلا أن هناك بعض الأمراض التي تمنعك من تناولها، ومنها: 

السمنة

الإسراف في تناول المكسرات يتسبب في تعرضك لزيادة الوزن، لأنها تحتوي علي العديد من الزيوت والأملاح التي تعرضك لذلك خاصة إذا كانت محمصة، ولذا إذا كنت تعاني من السمنة فلا تسرف في تناولك للمكسرات ويمكنك تناول حفنة صغير فقط علي مدار اليوم. 

- ارتفاع ضغط الدم

تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، التي تتسبب في زيادة الصوديوم بالجسم، وتزيد من فرص تعرضك لإرتفاع نسبة ضغط الدم في الجسم، وذلك أيضًا يخضع للمكسرات المحمصة. 

- حساسية المكسرات

كشف الطب الحديث عن أن هناك نوعا من الحساسية مرتبط بتناول المكسرات، فبعض الأشخاص يعانون منه ويتعرضون لمشاكل عند تناولهم للمكسرات، ولذا إذا كنت منهم فعليك تجنب تناولها بشكل عام حتي لا تشعر بالمضاعفات كالحكة بالجلد، أو تورم في الجسم، فهذه الأعراض لا تعالج بدون أدوية مخصصة للحساسية التي تحتوي علي مادة الهيستامين للحد من الأعراض. 

- أنيميا الفول

لا تشعر بالاستغراب، هذا المرض غير مرتبط فقط بالبقوليات كالفول، بل أيضًا يندرج معه المكسرات، فإذا كنت مريض بأنيميا الفول عليك تجنب المكسرات أيضًا، وخاصة الفول السوداني. 
 






المكسرات

أمراض ممنوعة من المكسرات

انيميا الفول




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