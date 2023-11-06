لعشاق المكسرات.. أمراض تمنعك من تناولها أبرزها أنيميا الفول

أكد الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية في كلية طب المنصورة، أن المكسرات من الأغذية المهمة بسبب ما تحتوي من عناصر غذائية يحتاجها الجسم، كفيتامين ب، وحمض الفوليك، والألياف، والبروتين والعديد من العناصر الأخرى، ولكن رغم فوائدها إلا أن هناك بعض الأمراض التي تمنعك من تناولها، ومنها:
لعشاق المكسرات.. أمراض تمنعك من تناولها أبرزها أنيميا الفولالإثنين، 06 نوفمبر 2023 10:00 م
المكسرات
كتبت فاطمة ياسر
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