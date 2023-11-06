كوكب عطارد يصل أبعد نقطة فى مداره من الشمس اليوم.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

يصل كوكب عطارد اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 إلى الأوج - أبعد نقطة في مداره من الشمس - عند الساعة 08:40 مساءً بتوقيت مكة (05:40 مساءً بتوقيت جرينتش)، حيث سيكون على مسافة 70,310,999 كيلومتر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كوكب عطارد بعكس معظم الكواكب في نظامنا الشمسي التي تتحرك في مدارات دائرية تقريبا حول الشمس والمسافة التي تفصلها عن الشمس متغيرة بنسبة قليلة فقط ، إلا أن عطارد يمتلك عطارد مدار اهليجي واضح جداً.

تتراوح المسافة بين عطارد وبين الشمس بين 45,926,546 كيلومتر عند الحضيض (أقرب مسافة من الشمس) ، و 69,862,206 كيلومتر عند الأوج (أبعد نقطة عن الشمس). هذا الاختلاف ، الذي يزيد عن 50٪ يعني أن سطحه يستقبل أكثر من ضعف الطاقة من الشمس عند الحضيض بالمقارنة مع الأوج.

ومع ذلك فإن هذا لا يحدث فرقاً كبيرا في المظهر التلسكوبي لعطارد حيث يمكن رؤية القليل من التفاصيل على سطحه عن طريق التلسكوبات الأرضية على الرغم من أن الفصول المتغيرة لها تأثير كبير على درجات حرارة سطحه إلا أن هناك تغيراً طفيفًا يمكن رؤيته.

عطارد لا يمكن رصده حاليا لأنه قريب جداً من الشمس ، على بعد 2 درجة فقط منها ولكن وبفضل التقدم التقني يمكن رصد الاجسام القريبة من الشمس من خلال الاقمار الصناعية مثل "سوهو" الذي يحجب وهج ضوء الشمس ورصد كل ما هو قريب منها.