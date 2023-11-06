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"عبد الغفار" يبحث مع مدير عام منظمة الصحة العالمية توسيع نطاق المساعدات لغزة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 10:42 م
"عبد الغفار" يبحث مع مدير عام منظمة الصحة العالمية توسيع نطاق المساعدات لغزة لقاء وزير الصحة
كتب: وليد عبد السبلام

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عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعة مع الدكتور تيادروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، لبحث التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، على خلفية الأحداث في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع مدير عام منظمة الصحة العالمية، تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والخطط المقترحة لتوسيع نطاق المساعدات المنقذة للحياة للسكان المدنيين في القطاع.

وأضاف عبدالغفار، أن الجانبين  توافقا على حتمية توفير الأمان للفرق الطبية وأطقم الإسعاف لأداء مهامهم الإنسانية على الوجه الأكمل.

من جانبه، أشار الدكتور تيادروس أدهانوم، إلى أن منظمة الصحة العالمية قدمت 14 شاحنة من المساعدات لأهالي غزة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، مؤكدا استمرار المنظمة في العمل مع مصر لزيادة توصيل الإمدادات الطبية، وتحسين التنسيق الإنساني، وتعزيز العاملين والمرافق الصحية المكتظة داخل غزة، مع تعزيز التأهب لحالات الطوارئ الصحية في البلدان المجاورة.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية، والسفير حاتم عبدالقادر كمال الدين سفير مصر في هولندا، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الدولية، ومن جانب المنظمة الدكتور مايك راين نائب المدير العام ومدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية.







وزير الصحه

الصحه العالميه

المساعدات الانسانيه

غزه



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