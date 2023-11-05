الصحة العالمية تعقد الاجتماع السابع بشأن الوقاية والتأهب للأوبئة المستقبلية

كتبت أمل علام

يعقد الاجتماع السابع لهيئة التفاوض الحكومية الدولية الذى تنظمه منظمة الصحة العالمية، بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها في الفترة من 6 الى 10 نوفمبر الجارى في جنيف بسويسرا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، إنه في ديسمبر 2021، أنشأت جمعية الصحة العالمية هيئة تفاوض حكومية دولية (INB) لصياغة اتفاقية أو اتفاق أو أي صك دولي آخر والتفاوض بشأنه بموجب دستور منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها .

وسيعقد الاجتماع السابع للهيئة في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 2023 ويستأنف خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2023، وخلال هذا الاجتماع، ستتم دعوة الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى النظر في اقتراح للتفاوض على نص اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة المقبلة، ويستند هذا الاقتراح إلى مناقشات هيئة التفاوض الحكومية الدولية في اجتماعاتها الرابع والخامس والسادس، فضلاً عن اجتماع فريق الصياغة، بما في ذلك مشاوراتها غير الرسمية وتقارير الميسرين المشاركين لتلك المشاورات.

وستكون الجلستان العامتان الافتتاحية والختامية للاجتماع مفتوحة أمام الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية والأعضاء المنتسبين والمراقبين ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، فضلاً عن جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وسيتم بثها على شبكة الإنترنت بشكل عام وحفظها في الأرشيف لمشاهدتها لاحقًا.

ستعقد الجلسة الافتتاحية للاجتماع في 6 نوفمبر 2023، وستعقد الجلسة العامة الختامية، التي سيتم خلالها مناقشة تقرير الاجتماع، في نهاية الاجتماع المستأنف في ديسمبر 2023.