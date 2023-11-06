سيناتور أمريكى: آمل أن تتخلص إسرائيل من نتنياهو

وكالات

انتقد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنه يأمل في أن تتم إزالته من منصبه.

وبحسب موقع روسيا اليوم، اعتبر ساندرز أن "هذه قضية معقدة بشكل رهيب.. لديك حكومة يمينية في إسرائيل، وهي حكومة عنصرية. لكن الخبر السار هو أن آخر استطلاع للرأي، فقط 18% من شعب إسرائيل يريدون بقاء نتنياهو في منصبه. أتمنى أن يتخلصوا منه. آمل أن يشكلوا حكومة تتفهم خطورة الأزمة".

وشدد على ضرورة منع قتل مدنيين في القتال المستمر بغزة، مجددا دعوته لإسرائيل لوقف القصف على غزة، قائلا إنه يجب أن تكون هناك "طريقة أفضل للقضاء على الفصائل الفلسطينية، من قتل آلاف الرجال والنساء والأطفال".

ورأى أن حكومة نتنياهو "تحاول أن تجعل من المستحيل تحقيق حل الدولتين" في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتة إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.