سماع الشهود في محاكمة المتهم بقتل شاب ثأرا لأخيه في العمرانية

كتب أحمد إسماعيل

تستمع محكمة جنوب الجيزة اليوم الاثنين لشهود الإثبات في محاكمة المتهم بقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات ثأرية بمنطقة العمرانية .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح، وصبحي عبد الحميد.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 8374 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم "حمادة. ر"، 25 سنة، في يوم 26 يناير الماضي، قتل المجني عليه "محمد. ش"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه لخلافات ثأرية بينهما وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنا باستخدام سلاح أبيض "سكين"، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض "سكين"، دون مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية.