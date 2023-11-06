اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلوفاكيا: لا توجد عوائق أمام صادرات الأسلحة من القطاع الخاص إلى أوكرانيا

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 11:00 م
سلوفاكيا: لا توجد عوائق أمام صادرات الأسلحة من القطاع الخاص إلى أوكرانيا سلوفاكيا
أ ش أ

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قال رئيس وزراء سلوفاكيا الجديد روبرت فيكو، الذي تعهد بوقف المساعدات العسكرية التي تقدمها بلاده لأوكرانيا، إنه ليس لديه أي نية لمنع صادرات شركات الدفاع الخاصة.

وذكرت موقع إذاعة (أوروبا الحرة) أن سلوفاكيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، تعد موطنا لصانعي ذخيرة المدفعية وكذلك المركبات العسكرية الثقيلة مثل مدافع الهاوتزر، والتي تم شحن بعضها إلى أوكرانيا.

وأدار فيكو حملة قبل انتخابات 30 سبتمبر التي فاز بها حزبه منتقدا الدعم الغربي لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

 







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