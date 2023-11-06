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سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 09:00 ص
سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 ذهب
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب في الأسواق اليوم بمستهل تعاملات الأسبوع استقرارا ملحوظا عند مستويات 2575 جنيها في حين يترقب السوق المحلي بدء التداول على الذهب في البورصة العالمية بمستهل التعاملات الأسبوعية.

 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2940 جنيها.
 
عيار 21 يسجل 2575 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 2225 جنيها.
 
الجنيه الذهب 20600 جنيه.
 
 
قال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب الغرفة التجارية، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في سعر الذهب وذلك عقب الحرب على غزة، وهناك توقعات بزيادة أخري قادمة، ولذلك نناشد الدولة  بمد مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك مع العائدين من الخارج لمدة 6 أشهر أخرى.
 
وأشار فى تصريحاته إلى أن المبادرة منذ إطلاقها في شهر مايو من العام الجارى، ساهمت في دخول حوالى 3 أطنان تقريباً، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض وتهدئة وتيرة الصعود في حركة المعدن الثمين.

وتابع: ستساهم المبادرة بصورة واضحة في رواج الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية التي تحقق قيمة مضافة للإنتاج المصري من المشغولات، كما أشاد بالدور الكبير لوزارة التموين في التسهيل على المصانع المصدرة.

وأضاف "عبد الحكيم"، أن حصيلة تصدير المشغولات الذهب تعود للسوق في صورة ذهب خام ووجه الاستفادة هنا هو تشغيل المصانع، وكذلك الحصول على المصنعية بالدولار وهذا يعني حصيلة دولارية للدولة، كما أن التوسع في التصدير يساهم في تشغيل عمالة أكبر في المصانع والتوسع في تشغيل المصانع لفترات إضافية خاصة عقب حدوث تراجعات في مبيعات المشغولات بالسوق المحلى

 







اسعار الذهب

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سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب




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