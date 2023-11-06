سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023

تشهد أسعار الذهب في الأسواق اليوم بمستهل تعاملات الأسبوع استقرارا ملحوظا عند مستويات 2575 جنيها في حين يترقب السوق المحلي بدء التداول على الذهب في البورصة العالمية بمستهل التعاملات الأسبوعية.
أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 2940 جنيها.
وتابع: ستساهم المبادرة بصورة واضحة في رواج الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية التي تحقق قيمة مضافة للإنتاج المصري من المشغولات، كما أشاد بالدور الكبير لوزارة التموين في التسهيل على المصانع المصدرة.
وأضاف "عبد الحكيم"، أن حصيلة تصدير المشغولات الذهب تعود للسوق في صورة ذهب خام ووجه الاستفادة هنا هو تشغيل المصانع، وكذلك الحصول على المصنعية بالدولار وهذا يعني حصيلة دولارية للدولة، كما أن التوسع في التصدير يساهم في تشغيل عمالة أكبر في المصانع والتوسع في تشغيل المصانع لفترات إضافية خاصة عقب حدوث تراجعات في مبيعات المشغولات بالسوق المحلى
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