اليوم السابع
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تعرف على أكثر البنوك المركزية شراء للذهب منذ بداية 2023

السبت، 04 نوفمبر 2023 02:00 ص
تعرف على أكثر البنوك المركزية شراء للذهب منذ بداية 2023 ذهب
كتب إسلام سعيد

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تواصل البنوك المركزية، دعم الاحتياطي لديها من الذهب منذ بداية العام، إذ كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار شراء الذهب بصورة ملحوظة في أول 9 أشهر في 2023، وفي السياق التالي نرصد أهم المعلومات عن شراء البنوك المركزية من الذهب.
 
- احتياطيات الذهب المعلن في البنوك المركزية العالمية ارتفع بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر 2023.
 
- إجمالية مبيعات البنوك المركزية خلال سبتمبر 2033 سجلو طن واحد  فقط.
 
 - البنوك المركزية الأكثر إقبالا على الذهب في شهر سبتمبر كانت من الأسواق الناشئة.
 
- اشترى البنك المركزي الصيني أكبر كمية من الذهب بمقدار 26 طن يليه البنك المركزي البولندي والبنك الأوزبكي. 
 
-تركيا والهند كانت من المشترين أيضًا في سبتمبر، يأتي هذا بعد شراء تركيا 15 طن من الذهب  
 
- صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب منذ بداية العام حتى الآن يبلغ 14% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.






الذهب

البنوك المركزية

شراء الذهب

أسعار الذهب




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