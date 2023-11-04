تعرف على أكثر البنوك المركزية شراء للذهب منذ بداية 2023

كتب إسلام سعيد

تواصل البنوك المركزية ، دعم الاحتياطي لديها من الذهب منذ بداية العام، إذ كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار شراء الذهب بصورة ملحوظة في أول 9 أشهر في 2023، وفي السياق التالي نرصد أهم المعلومات عن شراء البنوك المركزية من الذهب.

- احتياطيات الذهب المعلن في البنوك المركزية العالمية ارتفع بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر 2023.

- إجمالية مبيعات البنوك المركزية خلال سبتمبر 2033 سجلو طن واحد فقط.

- البنوك المركزية الأكثر إقبالا على الذهب في شهر سبتمبر كانت من الأسواق الناشئة.

- اشترى البنك المركزي الصيني أكبر كمية من الذهب بمقدار 26 طن يليه البنك المركزي البولندي والبنك الأوزبكي.

-تركيا والهند كانت من المشترين أيضًا في سبتمبر، يأتي هذا بعد شراء تركيا 15 طن من الذهب

- صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب منذ بداية العام حتى الآن يبلغ 14% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.