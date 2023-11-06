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خارجية أمريكا: تصريحات وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة غير مقبولة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 09:11 م
خارجية أمريكا: تصريحات وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة غير مقبولة بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن تصريحات وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة غير مقبولة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق استشهد طفل فلسطيني وأصيب 3 أشخاص آخرين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، عصر الاثنين، لسطح مُجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

 

وقالت مصادر بقطاع غزة لـ"وفا" إن طيران الاحتلال قصف سطح قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، الذي يعتبر أكبر المستشفيات في القطاع، ما أدى لإصابة مجموعة من الأشخاص بجروح، وليعلن لاحقًا عن استشهاد طفل.

 

ويؤوي المستشفى نحو 50 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية والمرضى الموجودين داخله، ويعمل مستشفى الشفاء منذ أيام بمولد كهربائي احتياطي.

 







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