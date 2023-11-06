الرئيسية أخبار عالمية البنتاجون: أعداد القتلى المدنيين في غزة تقدر بالآلاف الإثنين، 06 نوفمبر 2023 07:35 م البنتاجون كتب محمد شرقاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن أعداد القتلى المدنيين في غزة تقدر بالآلاف، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". إلى ذلك، أكدت "بنتاجون"، أن إصابات في صفوف القوات الأمريكية بالعراق وسوريا خلال هجمات سابقة. غزة قطاع غزة قطاع غزه القاهرة الاخبارية فلسطين دعم فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل قصف غزة اخبار غزة غزة الان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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