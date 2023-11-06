حملة مواطن لدعم مصر بالخارج: الاحتلال الصهيوني يرتكب جرائم حرب مكتملة ضد غزة

كتب محمود راغب

قال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر " كن مع الوطن " في الخارج، إن اعتداءات العدو الصهيوني على قطاع غزة فاقت كل التصورات وتخطت كافة الحدود.

وأضاف منسق حملة مواطن لدعم مصر بالخارج ، فى بيان له ، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الصهيوني هي جرائم حرب مكتملة الأركان، وأن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لهو عار في جبين كل دول العالم خاصة الدول الكبرى التي لا تتورع من إبداء الدعم المطلق لآلة القتل الصهيونية.

وذكر مطر أن العالم كله قد استمع عبر شاشات التلفاز ما خرج عن وزير في حكومة المجرم نيتانياهو وهو يطالب بضرب قطاع غزة بالأسلحة النووية وهو ما يعكس كم الإجرام في نفوس الصهاينة.

وطالب منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج أبناء الجاليات المصرية والعربية بضرورة الضغط على الأنظمة الداعمة للكيان الصهيوني ومطالبة جميع الشعوب الحرة بالخروج في الشوارع والميادين للتعبير عن رفض هذه المقتلة التي يقوم بها الجيش البربري في قطاع غزة، والتنديد بهذا الهدم والخراب الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي، ودفع العالم للاطلاع بمسؤولياته تجاه قطاع غزة.