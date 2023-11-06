تحديد استئناف زوج مذيعة على حبسه بواقعة مصرع جاره ضحية عقر كلب بجلسة 21 نوفمبر

كتب أحمد إسماعيل

حددت محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية جلسة 21 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات استئناف زوج مذيعة شهيرة ومديرة منزلها على حكم حبس الأول 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

وحصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية محكمة جنح ومخالفات قسم أول اكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، فى القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلا من المتهم " م. ى "- والمتهمة " س. ز" الخادمة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، والزمته بالمصاريف الجنائية.