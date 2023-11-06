بلومبرج: أعضاء بالشيوخ الأمريكى يطالبون إسرائيل بتغيير نهجها فى غزة

كتبت ريم عبد الحميد

أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن قلقهم إزاء ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينني فى قطاع غزة، فيما قالت وكالة بلومبرج إنه يعكس تدقيقا متناميا فى واشنطن حول الرد الإسرائيلى العسكرى على هجوم السابع من أكتوبر.

فدعا جاك ريد، رئيس لجنة الخدمات المسلحة بالشيوخ الأمريكى إسرائيل إلى الاعتماد على الاستخبارات الأمريكية للمساعدة على تقليل الضرر الذى يلحق بالمدنيين، كما دعاها إلى الإلتزام بقوانين الحرب.

وقال ريد فى تصريحات لفوكس نيوز إنهم يريدون أن تبلغ الاستخبارات أهدافا مختارة ودقيقة، ويريدون استخدام الأسلحة موجهة بشكل دقيق مع قنابل أصغر.

وذكرت بلومبرج أن عدم الارتياح والانتقادات الصريحة لحملة إسرائيل العسكرية على غزة قد زادت بين التقدميين وبعض الديمقراطيين الوسط بعد أن أسفرت الحرب عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين.

وحذرت الوكالة من أنه فى ظل الخلاف بين البيت الابيض والجمهوريين فى مجلس النواب حول حل قرار تشريعى لتقديم مساعدات طارئة لإسرائيل، فإن الخلافات الحزبية والانتقادات تمثل مخاطر سياسية لبايدن ولإسرائيل، حتى وإن كان حلفاؤها فى واشنطن يؤكدون حقها فى الدفاع عن نفسها.

وكان السيناتور كريس ميرفى، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأدنى ووسط وجنوب آسيا ومكافحة الإرهاب بالشيوخ قد دعا إسرائيل إلى تغيير الاتجاه فى عمليتها فى غزة. وقال إن الوقت قد حان ليعترف أصدقاء إسرائيل ان النهج العملياتى الحالى يسبب مستوى غير مسبوق من الضرر بين المدنيين، ولا يبدو مرجحا أن يحقق الهدف بإنهاء تهديد حماس.

ويقول عدد من الديمقراطيين التقدميين البارزين إن الولايات المتحدة لا تبذل ما يكفى لحماية المدنيين الفلسطينيين، فى حين يعارض الجمهوريون بمجلس النواب ربط مساعدات إسرائيل بمساعدات أوكرانيا.